فيديو | “اللواء 4 مشاة” يعلن جاهزيته لطرد الإرهابيين من مينائي “رأس لانوف والسدرة”

بثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة، فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يحمل بيانا للواء الرابع مشاة العزيزية.

وأوضح البيان التي رصدته “المتوسط”، وألقي بمدينة البريقة، أنه تم الإعلان عن جاهزية اللواء بكامله للمشاركة في طرد الميليشيات الإرهابية من مينائي راس لانوف والسدرة.

وأضاف البيان ، أن هذا جاء تنفيذا لتعليمات وأوامر القائد العام للجيش الوطني، المشير أركان حرب خليفة حفتر.

