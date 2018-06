“أعيان وحكماء الجفرة” يدين الهجوم على الموانئ النفطية

المتوسط: عادل جمال الدين

أدان المجلس البلدي الجفرة ومجلس حكمائها وأعيانها، الهجوم على الموانئ النفطية، مستنكرين وضع مقدرات الشعب الليبي رهينة التجاذبات السياسية والاجتماعية.

وطالب المجلسين، كافة الليبيين، بعدم إراقة الدم، داعيين إلى المصالحة وتغليب لغة الحوار، معلنين أن منطقة الجفرة أمنة ومستقرة، مطالبين الجهات الأمنية في المنطقة بالقيام بمهامها في حماية المواطنين ومنع اي اعتداء على أمنهم وسلامتهم.

وأكد المجلسين، في بيان تحصلت المتوسط على نسخة منه، أن أهل الجفرة بالمرصاد وسيدافعون رجال ونساء للمحافظة على المنطقة التي لم تعتدي على أي مدينة أو قرية داخل ليبيا.

