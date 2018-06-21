كتيبة من زليتن تنفي قيامها بزعزعة أمن العاصمة

أخبار ليبيا 24

أصدرت كتيبة العاديات التابعة للمجلس العسكري زليتن بيانا، أمس الإربعاء، نفت فيه قيامها بتحركات عسكرية تهدف لزعزعة أمن العاصمة طرابلس.

وقالت الكتيبة في بيانها، الذي قالته إنه رداً على ما يُروج له من سمتهم بضعاف النفوس من شائعات عبر صفحات الفيسبوك، أن هذه الأخبار لا صحة لها وأن كافة أفرادها وآلياتها متواجدون في المقر ولم تقم بأي تحرك إلا المشاركة في عمل أمني داخل مدينة زليتن وفق تعليمات صدرت لها من جهات الاختصاص صباح يوم 20 يوليو 2018.

من جهتها علمت أخبار ليبيا 24 أن المهمة الأمنية التي تحدث عنها البيان تلخصت في عملية تأمين نقل مساجين ظهر أمس من سجن وسط المدينة والذي سيتم تسليمه إلي مصلحة الآثار إلي سجن جديد يتبع السلطات القضائية في منطقة ماجر.

وكانت مديرية أمن طرابلس قد حذرت، أول أمس الثلاثاء، في بيان لها من وصفتها بـ”التحركات والمساعي الخبيثة” لأصحاب “الأجندات الهادفة إلى تحقيق مآرب ضيقة وأهداف دنيئة نتيجة صراعات سياسية وطموحات لزعزعة استقرار العاصمة طرابلس” .

وتحدثت المديرية عن ما سمته بـ”استغلال المندسين هذه الأيام لتبدأ التحركات المريبة والدسائس التي تحاك ولا هدف لها إلا المزيد من إراقة الدماء والمزيد من تخريب لمؤسسات الدولة وممتلكات المواطن وفي مسعى لفرض منطق قوة السلاح لجر العاصمة وما جاورها لعودة مظاهر العنف وعدم الاستقرار”.

وحذرت من دخول جهة لم تسمها إلى العاصمة بالقول ” من كل عابث خبيث وكل معتد اثيم يعتزم الدخول لعاصمة كل الليبيين وطن الجميع تحت غطاء السلاح وذريعة حماية العاصمة”.

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