بلدية بنغازي تسعى الى تعزيز هوية المجتمع مع هيئة العامة للثقافة

ليبيا – بحث عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار مع رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني جمعة الفاخري جملة من القضايا المتعلقة بقطاعه والتي من شأنها المساهمة في تقديم الخدمات الثقافية والإعلامية.

واستعرض اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي المشاريع والمواقع الثقافية والإعلامية التي تحتاج الى صيانة وإنشاء داخل نطاق البلدية .

كما تطرق الاجتماع الى بحث العديد من البرامج والأنشطة الثقافية المزمع إقامتها بالمدينة والصعوبات التي تواجه قطاع الإعلام والثقافة وإمكانية إيجاد حلول لها.

ومن جانبه أكد عميد بلدية بنغازي على دعمه لقطاع الثقافة والإعلام لكونه واحداً من القطاعات الهامة التي تعكس هوية المدينة خاصة والمجتمع عامة .

المرصد – متابعات

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