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#عاجل واشنطن: ندعو جميع الجهات المسلحة إلى وقت القتال والانسحاب الفوري من المنش…

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل واشنطن: ندعو جميع الجهات المسلحة إلى وقت القتال والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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