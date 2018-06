المتوسط – سامر أبو وردة

أوضح عضو المجلس المحلي تاورغاء، عبد النبي بوعرابة، أن قرار المجلس بحل كافة اللجان التي كانت مشكلة في السابق في منطقة قرارة القطف، صدر بسبب انتهاء دور هذه اللجان، لافتاً إلى أنها كانت مختصة بمتابعة عودة الأهالي، والآن رجع أهالي تاورغاء إلى مدينتهم.

وقال أبو عرابة، في تصريحات تليفزيونية رصدتها “المتوسط”، إن ما يزيد عن ١٠٠٠ عائلة قد عادوا إلى تاورغاء، وسيتم تشكيل لجان من المجلس المحلي لمتابعة عودة الأهالي وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المدينة لازالت في طور الإعداد.

وتابع، “المجلس المحلي يمارس مهامه من داخل المدينة برئاسة عبد الرحمن الشكشاك، ولم يحدث أي خروقات أمنية في عودة الأهالي، والأمور تسير على ما يرام، ومن عادوا قاموا بتجهيز منازلهم وتنظيفها وبعضهم قام بتركيب مولدات كهربائية”

وأكد بوعرابة، أن الشركة العامة للكهرباء قد بدأت أعمالها في إيصال الكهرباء إلى أعمدة الإنارة في مدخل المدينة، وعلى الطريق الساحلي، مضيفاً أن المجلس المحلي بدأ في تهيئة عدد من المكاتب لاستقبال العائدين، وإصدار بطاقات لهم ومتابعة أحوالهم.

وأشار بوعرابة، إلى أن لجنة تنفيذ اتفاق المصالحة مصراته تاورغاء، تتابع عودة الأهالي، مؤكداً أن العودة سوف تكتمل بعد أن ينتهي طلاب المدارس من أداء امتحاناتهم، وبعد استكمال وصول الكهرباء والمرافق.

The post “محلي تاورغاء”: عودة أكثر من ١٠٠٠ عائلة ونعمل من داخل المدينة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية