بيان | موالون للغرياني والجماعة المقاتلة يعلنون قيام هيئة قيادة الثورة

ليبيا – أعلنت عدد من التشكيلات المسلحة الموالية للجماعة الليبية المقاتلة والشيخ الصادق الغرياني ، في مدينة غريان عن تشكيل “هيئة قيادة الثورة” مرجعين قرارهم هذا إلى ما تعانيه “الثورة” من تآمر خارجي وداخلي وتكالب مما وصفوهم بـ”الاعداء” عليها.

وفى بيان تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه ، فقدت أكدت التشكيلات على أن “الثوار” قرروا توحيد صفوف قوى “الثورة” لصد ما وصفوه بالانقلاب العسكري ممثلاً فى عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر (القائد العام للجيش المشير حفتر) والمتحالفين معه .

وأكدت الجماعات المسلحة على رفضها التام لعملية الكرامة وماوصفوه بعسكرة الدولة والتدخل الخارجي في سيادة ليبيا مشيرة الى انها تنبذ كل أشكال التطرف والارهاب مهما كانت صفاته مع ضرورة بناء جيش ولائه لله والوطن وليس لأشخاص.

وتابع البيان :” هيئة قيادة الثورة تسعى لبناء مؤسسات ليبيا الحرة وجيشها ولا تهدف الى التفرد بقرار الثورة أو تمثيلها سياسياً”.

ودعا البيان من وصفهم بـ”القوى الثورية” وكتائب “الثوار” المسلحة إلى رص الصفوف وبسط الامن والامان في ربوع الوطن حتى يعيش المواطن الليبي عزيزاً كريماً وشامخاً ،مشددين على ضرورة طرد ما وصفوها بـ” حكومة الوصاية والخيانة” في اشارة منهم الى حكومة الوفاق .

وفيما يخص الاحداث في مدينة درنة التي وصفها للبيان بالمدينة المجاهدة ، فقد أكدت “هيئة قيادة الثورة” على أن ” ثوار درنة ” قد تمكنوا أكثر من مرة من صد هجوم من وصفوهم بــ”ميليشيات الكرامة الارهابية ” (القوات المسلحة الليبية ) ، مشيدةً بثبات وصمود “الثوار” في درنة وأن أهالي المدينة ملتفين على “ثوارهم” .

“هيئة قيادة الثورة غريان” دعت في ختام بيانها كافة “ثوار المنطقة الغربية” الى دعم “ثوار” درنة وفك الحصار عنهم بعد تعرضهم لما وصفوه بـ”الحصار الخانق” أدى الى نقص كل شيء عليهم.

المرصد – متابعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية