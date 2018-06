وصول كتيبة “116 مشاة” للمشاركة في تحرير الهلال النفطي (صور)

المتوسط:

وصلت ووصول كتبية 116 مشاة، من منطقة الجنوب الليبي لمشاركة الجيش الوطني في محاربة وطرد الجماعات الإرهابية بالموانئ النفطية برأس لانوف والسدرة بحسب مصدر مسئول.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لصحيفة المتوسط، اليوم الخميس، أن التعزيزات العسكرية تتوالي وصولها لقوات الجيش الوطني إلى منطقة الهلال النفطي للقضاء على بؤر الإرهاب واستعادة ثروات ليبيا.

وجدير بالذكر جماعات مسلحة بقيادة إبراهيم الجضران قد شنت هجومًا إرهابيًا على منطقة الهلال النفطي لإرباك الجيش في درنة ما أسفر عن خسائر مادية وبشرية.

