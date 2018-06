محللون سياسيون: اشتباكات الهلال النفطي هدفها تعطيل اتفاق قمة باريس

المتوسط:

أكد محللون ساسيون، في تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، أن الإشتبكات الجديدة في الهلال النفطي الليبي – القلب الاقتصادي للبلاد – تقوض جهود المجتمع الدولي لدفع العملية السياسية , ويمكن أن تعقد الجهود الرامية إلى سد الإنقسامات العميقة.

وأضاف التقرير، أنه يأتي هذا التصعيد بعد أسابيع فقط من إطلاق زعماء ليبيين متنافسين أملاً في إحراز تقدم في بلدهم الذي مزقته الصراعات بالاتفاق خلال قمة فرنسية في باريس على إجراء انتخابات على مستوى البلاد في ديسمبر القادم.

وتابع التقرير: “والاتفاق الذي أبرم مع أربعة من الأطراف الرئيسية من بينهم المشير خليفة حفتر ورئيس الحكومة المدعومة دولياً في طرابلس, تماشى مع خطة للأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في البلاد، لكن الشكك كان عالياً منذ البداية, ويقول خبراء أن الاشتباكات الاخيرة تؤكد على ضعف التأثير السياسي على الوضع على الارض”.

وبحسب التقرير قالت فيديريكا سايني فاسانوتي من معهد بروكينغز في واشنطن أن هناك “حقيقتين مختلفتين” عندما يتعلق الأمر بليبيا “أحدها هو اتفاق دولي ومؤتمرات … والعديد من الكلمات الكثيرة في السماء, والآخرى تتعلق بحقائق بسيطة على الأرض.”

وتعاني ليبيا من الفوضى منذ أن أطاحت ثورة مدعومة بحلف الناتو بالعقيد معمر القذافي وقتلته في عام 2011 ، مما أدى إلى وجود إدارات متنافسة ومليشيات متعددة تتنافس للسيطرة على البلد الغني بالنفط.

الجدير بالذكر أن حرس المنشأت النفطية التابع بقيادة الجضران سيطر على الموانئ النفطية لسنوات بعد سقوط نظام القذافي عام 2011, لكن تم طردهم من قبل الجيش الوطني الليبي في سبتمبر 2016.

وفي فيديو نشر الأسبوع الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي ، قال إبراهيم الجضران ، البالغ من العمر 35 عامًا – وهو من قبيلة المغاربة ، التي تقطن بصورة كبيرة في منطقة الهلال النفطي ، أنه شكّل تحالفًا جديدًا للتحكم في ممر النفط الخام .

وقالت المحللة السياسية فاسانوتي أنه على الرغم من غيابه عن ساحة المعركة منذ عام 2016 ، إلا أن الجضران “لم يستسلم أبداً”.

وفي إشارة الى النصف الشرقي من ليبيا, قالت فاسانوتي: “المخاطر كبيرة للغاية, لأنها تعني السيطرة على برقة ونفطها.”

وفي هذا الصدد قالت مصادر قريبة من الجيش الوطني الليبي أن تحالفًا قد تشكل بين الجضران وسرايا الدفاع عن بنغازي ، المؤلفة من مقاتلين إسلاميين, الذين تم طردهم من مدينة بنغازي إلى الشرق من الهلال النفطي على يد قوات المشير خليفة حفتر الصيف الماضي.

واتهم الجيش الوطني الليبي خصومه بشن هجمات على مواقع النفط “لتخفيف الضغط على الإرهابيين في درنة” ، حيث تقاتل قوات المشير حفتر ميليشيات متشددة للسيطرة على المدينة منذ الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن حكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها شجبت بسرعة الهجوم ، فإن قوات مؤيدة لـ “حفتر” اتهمتها بتدبير الهجوم.

بالنسبة للبعض ، ازدادت الشكوك حول أحداث العنف الأخيرة أكثر, حيث قال طارق الجروشي العضو بالبرلمان الليبي مشيراً إلى ايطاليا وتركيا وقطر: “تم التخطيط للهجوم من قبل أجهزة المخابرات في الدول التي لا تريد عودة الاستقرار في ليبيا.”

وأضاف الجروشي: “بعض الدول لم ترحب بنتائج اجتماع باريس … خاصة قرار وضع جدول زمني لإنتخابات رئاسية وبرلمانية يمكن أن يخرج ليبيا من أزمتها الحالية.”

وتجدر الإشارة إلى أن استئناف القتال بالقرب من المرافئ – التي تضررت بالفعل بسبب العنف في عام 2016 وعام 2017 – يشكل أيضاً ضربة أخرى للإقتصاد الليبي الممزق ، حيث يعاني الليبيون من تدني الأجور وارتفاع الأسعار.

ووصف خبير النفط سعد الفسي ذلك بإنه “انتكاسة خطيرة لقطاع النفط الذي تمكن مؤخرا من التعافي, مع زيادة كبيرة في الإنتاج”.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أوقفت الصادرات يوم الخميس من المرفأين المتضررين.

حيث قال رئيس الشركة مصطفى صنع الله أن الاشتباكات تسببت في انخفاض انتاج النفط بمقدار 450 ألف برميل, أي ما يقرب من نصف الإنتاج الوطني.

والجدير بالذكر أن الإقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط ، حيث بلغ الإنتاج 1.6 مليون برميل في اليوم في عهد القذافي.

غير أن الإنتاج انخفض إلى نحو 20 في المائة من هذا المستوى ، بعد رحيل القذافي, قبل أن يتعافى إلى أكثر من مليون برميل يومياً بحلول نهاية عام 2017.

وكان قد هاجمت جماعات مسلحة يقودها زعيم الميليشيا إبراهيم الجضران يوم الخميس الماضي منشأتين نفطيتين في شمال شرق ليبيا, وأدت الإشتباكات في مرفأي راس لانوف والسدرة إلى “أضرار كارثية” ، وفقا للمؤسسة الوطنية للنفط.

