عشرات النواب يدعون الجيش لضرب عصابة الجضران بيد من حديد

أكد 32 عضو بمجلس النواب عن أن «الجضران تحالف مع مرتزقة المعارضة التشادية والسودانية وتنظيم القاعدة وداعش» للهجوم على الهلال النفطي.

وأكد النواب في بيان أصدروه ليل الأربعاء على «بيان مجلس النواب رقم 7 لسنة 2018 بشأن الاعتداء على الهلال النفطي».

ودان النواب «الجريمة الشنعاء التي قامت بها عصابة المدعو الجضران الارهابية وفلولهم الفارة من المناطق المحررة ومن دعمهم».

وطالب النوب القوات المسلحة بـ «ملاحقة جضران والمرتزقة وضربهم بيد من حديد ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي والغذائي لليبيا والليبيين».

كما أكدوا على «ثقتهم في القوات المسلحة الليبية وفى قيادتها الحكيمة وضباطها وجنودها البواسل».

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