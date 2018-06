المتوسط:

تمكنت عناصر الأمن في العاصمة طرابلس، من العثور على جثة طفل ملقاة داخل القمامة.

وأوضح مصدر محلي، أن الجثة لطفل رضيع مقتول وتم حرق جثته ورميها في شوارع طرابلس.

وأضاف أنه تم نقل الجثة إلى المشرحة وفتح التحقيق للوقوف على ملابسات هذه الجريمة .

