«الجضران» يطالب بالتدخل الأجنبي لحماية الليبيين

في محاولة منه للتملص من خسائر هجومه على منطقة الهلال النفطي، أصدرت مليشيات إبراهيم الجضران، التي يطلق عليها اسم حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، بيانًا تزعم فيه الدعوة لإنهاء الأزمة السياسية فى ليبيا.

وجاء في البيان الذي تحصلت «المتوسط» على نسخة منه: “كان جهاز حرس المنشات النفطية و مازال من الساعيين دوما إلى قيام دولة مدنية ترتكز على التداول السلمي للسلطة عبر الاحتكام لرأي الشعب و حقة فى اختيار من يحكمة عبر صناديق الانتخابات باعتبارها الوسيلة الشرعية”.

وتابع البيان: “فاننا نؤيد و نثمن كافة المبادرات المحلية والدولية التي تدفع فى اتجاة تحقيق التداول السلمي للسلطة حيث يختار الشعب حكامة و نوابه و لكي تؤتي الانتخابات ثمارها، لا مناص من توفير مناخ أمن يختار فيه المواطنون من يرونه دون خوف أو ترهيب”.

واتهمت جماعة الجضران في بيانها، الجيش بتورطه في اغتيال بعض من استعداوا للترشح فى مناطق السيطرة، وأنه يمارس ترهيب الناس و أرغامهم على تبني مواقف سياسية معينة.

وطالب المجتمع الدولي وكافة الدول الساعية لتحقيق أمال الشعب الليبي فى الامن و الاستقرار و التنمية أن تعمل على توفير الحماية اللازمة للمواطنيين و المرشحين من محاولات إفساد العملية السياسية في ليبيا.

وأكد دعمه و بقوة إجراء انتخابات حرة و نزيهه فى أقرب فرصة ممكنه حتى تنتهي حالة الصراع.

وكانت قد أدانت الخارجية الأمريكية، الهجوم الإرهابي من قبل جماعة “الجضران” تحت قيادة إبراهيم الجضران على موانئ النفط في رأس لانوف والسدرة ، والعنف المتواصل الذي أضر بالبنية التحتية الحيوية للنفط الليبي وعطل صادرات النفط. ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وطالبت الخارجية، في بيان، تحصلت المتوسط على نسخة منه، أمس الأربعاء، المجموعات المسلحة بالانسحاب الفوري من الموانئ النفطية ووقف القتال قبل حدوث المزيد من الضرر، مؤكدة أن المنشآت النفطية والإنتاج والعائدات تخص الشعب الليبي.

