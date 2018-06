“المجبري”: المساواة بين الجيش الوطني والمارقين دعوة “مشبوهة” تستهدف الاحتراب الأهلي

المتوسط – سامر أبو وردة

قال عضو المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، إن إنتاج ليبيا من النفط قد شهد انتعاشا، وزادت الصادرات بشكل ملموس، عقب سيطرة الجيش الوطني على الموانئ النفطية.

وثمن المجبري، في بيان صادر عنه بشأن الهجوم على منطقة الموانئ النفطية، تحصلت “المتوسط” على نسخة منه، موقف الجيش الوطني، حينها، بمبادرته بتسليم الموانئ النفطية، بعد تحريرها وسيطرته عليها، إلى المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ورغم استمرار آثار الانقسام السياسي، واصفا إياه بأنه موقفا يجب أن يحظى بتقدير جميع الليبيين، لما فيه من إعلاء للمصلحة الوطنية من جانب قيادة الجيش، بحسب قوله.

كما رحب المجبري، بالمواقف الدولية والمحلية التي أجمعت على إدانة الهجوم على الموانئ النفطية، وطالب الشعب الليبي بالوعي والتنبه لما يحاك لبلادهم وثرواتهم، داعياً مؤسسات الدولة متمثلة في كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والقيادة العامة للجيش الوطني وأعضاء مجلس الدولة، والمؤسسة الوطنية للنفط، إلى التوحد وتحمل مسؤولياتهم، لكي يستعيد الجيش الوطني سيطرته على الموانئ النفطية.

ولفت المجبري إلى الدعوات التي تساوي بين الجيش الوطني، وبين مجموعة من المارقين المتحالفين مع قوى التطرف، والمعروفين محلياً ودوليا، بحسب قوله، واصفا هذه الدعوات بــ “المشبوهة”، مضيفاً أنها تعتبر نداء مبطنا لاستجلاب قوات من خارج إقليم الموانئ، وغير خاضعة لقيادة الجيش الوطني، ويمثل دعوة حقيقية لاحتراب أهلي ومناطقي سيعصف بليبيا.

