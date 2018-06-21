عاجل : القائد العام المشير خليفة حفتر يطلق عملية “الاجتياح المقدس” لتطهير الهلال النفطي

بنغازي 21 يونيو 2018 (وال) أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر فجر الخميس انطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها، صادرا أوامره لوحدات الجيش ب “الاجتياح المقدس” لتلك المنطقة خلال كلمة وجهها لهم عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية.

وقال القائد العام “الآن تدق الساعة ليتوج لها في كل الآفاق معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق، وتقدما ماحقا لا يذر على الأرض من المعتدين ديارا”.

وأضاف “ستقون دقات هذه الساعة بشرى بالنصر المؤزر من عند الله، ويكون النصر تذكيرا بكفاح الأجداد حين نادى الحق حي على الجهاد”

وأصدر المشير خليفة حفتر أوامره للقوات المسلحة بالتقدم قائلا “تقدموا أيها الأبطال فعين الله التي لا تنام ترعاكم” مستذكرا بالآية القرآنية الكريمة “وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون”.(وال – بنغازي) ا م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال