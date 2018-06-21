معيتيق وبيكر يبحثان آخر التطورات في منطقة الهلال النفطي

بحث النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكير، آخر المستجدات على الساحة الليبية وتداعيات الأحداث في منطقة الهلال النفطي.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، شمل أيضاً مناقشة دعم آفاق التعاون بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تطويرها، والخطوات المتبعة في تنفيذ البرنامج الاقتصادي.

وحول الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا، أكد السفير بأن حكومته لم تتقدم بشيء في هذا الشأن، حيث تم تأجيل مناقشة هذا الموضوع في مجلس العموم البريطاني إلى شهر أكتوبر القادم، موضحاً أن بعض أعضاء مجلس العموم الذين يمثلون شمال إيرلندا هم من يريد طرح موضوع التعويضات داخل المجلس و ليس بناء على طلب من الحكومة البريطانية.

هذا وأكد السفير البريطاني فرانك بيكر، أن تجميد الأموال جاء للحفاظ عليها، وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي.

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