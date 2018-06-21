حكومة الوفاق تبحث سبل تذليل الصعاب أمام الوزارات

عقد مدير إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء بحكومة الوفاق نورالدين أبوجريدة، إجتماعاً موسعاً لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لدعم الوزارات.

وبينت إدارة التواصل والإعلام، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، بحضور الفريق الذي يضم مستشارة النائب للشؤون الخدمية الدكتورة ” هند شوبار”، وممثلين عن مكتبي دعم القرار بالديوان، شمل أيضاً مناقشة سبل تذليل الصعاب التي تواجه الوزارت، بما يمكنها من أداء المهام الموكلة لها.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع عقد بناء على تعليمات النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

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