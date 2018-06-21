الثني يقف على مجريات الأحداث في درنة والهلال النفطي

قام رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبد الله الثني، بقطع جولته الخارجية ليقف على مجريات الأحداث في درنة والهلال النفطي.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد حاتم العريبي، إن عودة دولة الرئيس جاءت لوضع كافة إمكانيات الحكومة المؤقتة، إلى جانب تذليلالصعاب لصالح القوات المسلحة التي تقاتل الإرهابيين في درنة والهلال النفطي.

هذا وأشار العريبي إلى أن الجولة التي كان يجريها دولة رئيس مجلس الوزراء بالخارج اتسمت بالنجاح، حيث التقى خلالها العديد من المسؤولين رفيعي المستوى والمهتمين بالشأن الليبي.

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