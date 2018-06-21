رابطة متقاعدي المرج تدين الاعتداء الإرهابي على منطقة الهلال النفطي

المرج 21 يونيو 2018 (وال) – أدانت رابطة المتقاعدين في مدينة المرج الاعتداء الإرهابي على منطقة الهلال النفطي بقيادة المدعو إبراهيم الجضران والعصابات المتحالفة معه.

ودعا رئيس الرابطة الحاج إدريس العرفي في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية جميع الليبيين إلى التصدي لهذا الاعتداء الإرهابي بقوة؛ كونه يعد تهديدا حقيقيا وخطا أحمر لمصدر قوت الشعب.

وشدد العرفي على ضرورة دعم القوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب والمتطرفين .

وحمل رئيس الرابطة مسؤولية ما يحدث منذ مارس 2013 وحتى مايو 2016 وإلى يومنا هذا، كل الجهات والأشخاص الذين ساندوا واعترفوا بالمدعو الجضران، وقدموا له كامل الرعاية في فترات سابقة.(وال – المرج) أ ف/ أ د

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