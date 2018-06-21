إنقاذ 82 مهاجراً غير قانوني وإنتشال جثة واحدة شرق القره بوللي

تمكنت دورية تابعة للقوات البحرية الليبية ، من إنقاذ عدد 82 مهاجراً غير قانوني من 8 جنسيات أفريقية مختلفة، من بينهم طفلين، و4 نساء، إلى جانب انتشال جثة واحدة، على بعد 30 ميل شمال شرق القره بوللي.

وبين مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، أن المهاجرين اتنظروا حوالي الأربع ساعات على متن القارب المطاطي، لحين وصول قارب دورية حرس السواحل، حيث تم إنقاذهم على على دفعتين.

ووفقاً لمكتب إعلام القوات البحرية، تم إنزال الدفعة الأولى من المهاجرين البالغ عددهم 40 مهاجراً، إلى نقطة القره بوللي، فيما تم إنزال الدفعة الثانية المكونة من 42 مهاجراً، إلى نقطة الحميدية.

هذا وتم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، مركز إيواء عين زارة، بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

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