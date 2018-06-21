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القوات المسلحة تبسط سيطرتها التامة على ميناء السدره النفطي و تطرد ميليشيا الجضران منه

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تمكنت القوات المسلحة، منذ قليل، من إحكام سيطرتها التامة على مينائي السدرة النفطي  وراس لانوف، الذي تسعى الجماعات الإرهابية إلى السيطرة عليهما وتخريبهما، حيث نجحت في طرد ميليشيا الحضران بالكامل.

يشار إلى أن سلاح الجو الليبي، شن، أمس الأربعاء، غارات مكثفة على مواقع الإرهابيين بالهلال النفطي.

وتشهد منطقة الهلال النفطي أعمالا تخريبية، منذ الخميس الماضي، وسط تحركات واسعة من قبل قوات الجيش للتصدي للجماعات الإرهابية .

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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