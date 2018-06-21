32 برلمانيا يدينون هجوم الجضران على الهلال النفطي

عبر 32 عضوا من مجلس النواب، عن إدانتهم واستنكارهم لما وصفوها بـ”الجريمة الشنعاء التي قامت بها مجموعات بقيادة إبراهيم الجضران ومن تحالف معهم”، بالهجوم على منطقة الهلال النفطي.

وقال الأعضاء في بيانهم الذي نشره مجلس النواب على موقعه الرسمي أمس الأربعاء: إن “الجضران تحالف مع مرتزقة المعارضة التشادية والسودانية وقطاع طرق وتنظيم القاعدة وداعش وفلولهم الفارة من المناطق المحررة ومن دعمهم” للهجوم على الهلال النفطي.

وطالب النوب، القوات المسلحة بـ”ملاحقة جضران والمرتزقة وضربهم بيد من حديد ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن القومي والغذائي لليبيا والليبيين”، على حد قولهم، مؤكدين “ثقتهم في القوات المسلحة وفى قيادتها الحكيمة وضباطها وجنودها البواسل”، وفق البيان.

وشنت قوات حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى بقيادة إبراهيم الجضران، هجوما على الموانئ النفطية الخميس الماضي، بهدف السيطرة عليها وتحريرها من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التي تسيطر على منطقة الهلال النفطي منذ سبتمبر 2016.

وسيطرت قوات حرس المنشآت فرع الوسطى على الميناءين النفطيين، ودحرت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد اشتباكات المسلحة خلفت قتلى وجرحى بينهم مدنيين، إضافة إلى اشتعال النيران في خزني نفط في ميناء رأس لانوف النفطي مما تسبب في خسائر مالية للدولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر