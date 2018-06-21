الجيش يبدأ هجوما لتحرير الموانئ النفطية

أكد مصدر عسكري أن هجوما كبيرا لقوات الجيش بدأ بعد صدور أوامر القائد العام خليفة حفتر تشارك فيها مختلف الوحدات بما فيها سلاح الجوي لتحرير الموانئ النفطية.

وبين المصدر بحسب وكالة الأنباء الليبية “البيضاء” أن هذه العملية ستكون دقيقة للغاية لتجنيب المنشآت النفطية خطر الدمار والمزيد من الخراب.

وأعلن حفتر فجر الخميس انطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها، مصدرا أوامره لوحدات الجيش ب “الاجتياح المقدس” لتلك المنطقة.

وجاءت أوامر حفتر بالاجتياح المقدس خلال كلمة وجهها لوحدات الجيش عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية.

وقال حفتر “الآن تدق الساعة ليتوج لها في كل الآفاق معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق، وتقدما ماحقا لا يذر على الأرض من المعتدين ديارا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية