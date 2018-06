سلاح الجو الليبي يقصف ميليشيات الجضران بالمنطقة 90 شرق هراوة

المتوسط – أحمد السقا

بسطت القوات المسلحة تبسط سيطرتها علي المنطقة الممتدة من راس لانوف شرقاً حتي بن جواد غربا، كما تتقدم باتجاه النوفلية بعد طرد المجموعات الإرهابية والميليشيات التي يقودها إبراهيم الجضران.

كما قصف سلاح الجو الليبي رتل للمجموعات الإرهابية في منطقة الـ90 شرق هراوة بـ25كيلو

وكان القائد العام القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قد أعلن فجر اليوم الخميس، انطلاق ساعة الصفر لتحرير الموانئ النفطية، من العصابات المسلحة الإرهابية والميليشيات التشادية التى يقودها إبراهيم الجضران.

وتحركت وحدات من الجيش الوطني نحو منطقة الهلال النفطي تنفيذاً لتعليمات القائد العام، في عملية عسكرية تم التحضير خلال اليومين الماضيين لإنهاء حالة الفوضى التي شهدتها منطقة الهلال النفطي بعد تعرضها لعدوان إرهابي، من قبل ميليشيات إبراهيم الجضران.

واستهدف سلاح الجو عبر ضربات جوية دقيقة 4 محاور بالقرب من البريقة، فيما أكدت مصادر انسحاب إبراهيم الجضران والمجموعات الموالية له إلى السدرة في ظل تقدم قوات الجيش الوطني الليبي، وسيطرته على راس لانوف المنطقة السكنية.

