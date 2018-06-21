إصلاح منظومة الإطفاء في حظيرة الخزانات بشركة الهروج

أعلن المكتب الإعلامي لشركة رأس لأنوف لتصنيع النفط والغاز إن فرق الصيانة التابعة للشركة تمكنت بالتعاون مع شركة الهروج من صيانة وإصلاح منظومة الإطفاء في حظيرة الخزانات بشركة الهروج.

وكانت الشركة أعلنت نجاحها في إخماد النيران في حظيرة خزانات شركة الهروج جاء بعد انهيار الخزان رقم 12 ، وتصريف كميات كبيرة من البترول مؤكدة انحصار النيران في الخزان رقم 2 الذي كاد أن يسبب في حرق باقي الخزانات.

وأوضحت الشركة أن العوامل الجوية واتجاه الرياح ساعدت على ابتعاد النيران عن الخزان رقم 1 ورقم 3 المجاوران للخزان رقم 02 مشيرة إلى أن خطورة النيران داخل حظيرة الخزانات قد انتهت ما لم يستجد أمر آخر .

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