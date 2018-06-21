انقطاع الكهرباء وغياب السيولة تعكر فرحة العيد بسبها

قامت لجنة الأزمة ببلدية سبها بمحاولات عديدة من أجل تامين وصول السيولة قبل يوم عيد الفطر المبارك من اجل توزيعها في الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك على المواطنين، الا انه تعذر وصول السيولة في موعدها .

واكد مصرف ليبيا المركزي فرع سبها أنه بسبب عطل في محرك الطائرة التي كانت تحمل مبلغ 70 مليون دينار للمصارف التجارية ببلدية سبها ما ادى الى ارجاعها الى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بعد رجوع الطائرة فور اقلاعها من مطار معيتيقة في صباح يوم الاحد 10 يونيو ، حيث تزامنت ازمة عدم وصول وتوفير السيولة مع طرح احمال توزيع التيار الكهربائي ببلدية سبها والتي وصلت الى اربع ساعات يوميا واحيانا يصل طرح الاحمال الى مرتين في اليوم مع ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب الليبي الى 51 درجة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية