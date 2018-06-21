ماذا قالت مؤسسة النفط بشأن تحرير الموانئ؟

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بإعلان قائد الجيش خليفة حفتر بدء عملية تحرير الموانئ النفطية . وقالت مؤسسة النفط في بيان لها انها تبارك لجنود القوات المسلحة اجتياحهم المقدس “لاجتثاث شرادم الإرهاب وسيطرتهم على مينائي السدرة ورأس لانوف مصدر قوت الليبيين“. وأعلن قائد الجيش خليفة حفتر فجر الخميس انطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية وتطهيره منها، مصدرا أوامره لوحدات الجيش ب “الاجتياح المقدس” لتلك المنطقة. وجاءت أوامر حفتر بالاجتياح المقدس خلال كلمة وجهها لوحدات الجيش عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية.

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