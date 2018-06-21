مسلحين من قبائل ورفلة يغلقون الوديان والطرق المتاخمة تحسباً لإنسحاب فلول جضران والمعارضة التشادية

أقدمت قوات تابعة لمدينة بني وليد على اغلاق جميع الطرق والوديان المؤدية الى المدينة تحسباً لإنسحاب قوات جضران نحو المدينة بعد هزيمتها وإخراجها من الموانئ النفطية فى منطقة خليج سرت .

وقال مصدر أمني من مديرية أمن بني وليد وحسب صحيفة المرصد ، الخميس ، ان شباب يتبعون تشكيلات مختلفة من المدينة إنتشروا فى عدة وديان ومسالك شرق وجنوب وشمال المدينة تحسباً لاقتراب فلول قوات جضران ومسانديه رغم قلة الإمكانيات وإنعدامها الذي جعل من المنطقة مرتعاً لمسلحي مختلف العصابات والتنظيمات الارهابية .

وأضاف بأن هذا الانتشار الذي تشارك فيه قوات من المديرية وسرية حماية بن وليد وشباب مساندين من مختلف قبائل ورفلة يأتي بعد معلومات عن نية إنسحاب جضران وقواته المسنودة من سرايا الدفاع والمعارضة التشادية الى الوديان والمناطق المفتوحة المتاخمة للمدينة .

وأكد المصدر بأن هذه التحركات تأتي تنفيذاً لتعليمات المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة الذي أكد فى بيان له رفضه وعدم ترحيبه بجضران او اي قوة تعبث بأمن وقوت الليبيين ، وذلك على حد تعبيره .

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