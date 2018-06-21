الجزائر: توقيف شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى ليبيا وتونس

تمكن الأمن الجزائري من توقيف شبكة دولية لتهريب المخدرات من المغرب وتوجيهها نحو كل من ليبيا وتونس.

وبحسب ما تداولت وسائل إعلام محلية فقد تم إحالة ثمانية أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة استيراد وبيع وتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية.

وبحسب التحريات الأولية فإن عمليات نقل المخدرات كانت تجري عبر تسليم المركبة لشخص يدعى «م المغناوي» الذي كان يتولى مهمة تعبئتها بالمخدرات، ليتم تسليمها لشخصين آخرين يقومان بنقلها إلى ليبيا ويتسلمها هناك المدعو «الحاج الليبي».

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