بلدية الجفرة تدين الهجوم على المنشآت النفطية في خليج سرت

ليبيا – دان المجلس البلدي الجفرة ومجلس حكمائها وأعيانها الهجوم على المنشآت النفطية في خليج سرت، مستنكرين وضع مقدرات الشعب رهينة التجاذبات السياسية والإجتماعية.

وطالب المجلسين في بيان لهم تلقت المرصد نسخة منه بعدم إراقة الدماء، داعيين كافة الليبيين إلى المصالحة وتغليب لغة الحوار.

المجلس البلدي الجفرة ومجلس حكمائها وأعيانها أكدا على ضرورة أن تقوم الجهات الأمنية في المنطقة بمهامها في حماية المواطنين ومنع اي اعتداء على أمنهم وسلامتهم.

وأشار المجلسين إلى أن أهل الجفرة بالمرصاد وسيدافعون رجال ونساء للمحافظة على المنطقة التي لم تعتدي على أي مدينة أو قرية داخل ليبيا.

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