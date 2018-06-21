الخليج العربى للنفط تدين الهجوم الغاشم على المنشآت النفطية

بنغازي 21 يونيو 2018 (وال) – أدانت لجنة الإدارة لشركة الخليج العربى للنفط الهجوم الغاشم على المنشآت النفطية الآمنة المتمثل فى الهجوم على الموانئ النفطية وحرق صهاريج الزيت الذى يستخرجه العاملين من باطن الأرض بجهود مضنية وفى ظروف غاية فى الصعوبة لتأمين قوت الليبيين الذى لا قوت لهم سواه فى ظل ضياع المقدرات الاقتصادية الأخرى.

وأكدت لجنة الإدارة على ما ورد فى كلمة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط السيد مصطفى صنع الله الشجاعة والمعبرة ذات الاتجاه الوطنى هذه الكلمة التى وضعت النقاط على الحروف بتجريمها هذا الهجوم وانحازت للحق والوطن.

وأوضحت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط أن السيد صنع الله كان مدركا لحجم المؤامرة وأبعادها فى تدمير البلاد وخدمة لأجندات مشبوهة الأهداف.

وتؤمن اللجنة بأن القوات المسلحة العربية الليبية هى صمام الأمان والقائمة على حماية الثروة النفطية وعامليها ومنشآتها وستقوم بتحريرها من الأجسام الغريبة كما فعلت سابقا، رغم كل المؤمرات والتحديات.

وأضافت أن القوات المسلحة العربية الليبية ستكون فى الموعد وتعيد الأمور إلى نصابها بفضل حنكة وقدرة قائدها وقيادته الرشيدة والحكيمة لدفة المعارك بكل نجاح.(وال – بنغازي) إ م/ أ د

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