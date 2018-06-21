انطلاق فعاليات الملتقى الوطني الليبي التشاوري في تيجي

انطلقت اليوم الخميس بكلية التربية بمدينة تيجي فعاليات الملتقى الوطني الليبي التشاوري الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وينظمه مركز الحوار الإنساني.

ويأتي الاجتماع امتدادا لسلسلة الاجتماعات المفتوحة التي انطلقت في شهر مارس الماضي، وستستمر إلى الثامن من يوليو القادم في عدد من المدن الليبية، لضمان المشاركة الواسعة والفعلية لكل الليبيين، كما يندرج ضمن الجهود الساعية لإنجاح خطة العمل الأممية من أجل ليبيا.

ويناقش المجتمعون أربع نقاط مهمة في الملتقى هي الأمن والدفاع وتوزيع السلطات والعملية الدستورية والمسار الانتخابي.

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