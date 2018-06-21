مدير أمن أجدابيا الجديد يقوم بزيارة مفاجئة للدوريات الأمنية في المدينة

‏أجدابيا 21 يونيو 2018 (وال) – قام مدير أمن أجدابيا العقيد عبدالحميد الشيلابي، بجولة ميدانية على الدوريات والارتكازات الأمنية، فجر الأربعاء في المدينة، للوقوف على احتياجاتهم والطمأنينة على الأوضاع الأمنية.

وتأتي تلك الزيارة بعد بضع أيام من مراسم التسليم والاستلام بين العقيد رمضان الزوام مدير مديرية الأمن السابق، والعقيد عبدالحميد الشيلابي مدير الأمن الجديد.

وكان معالي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة أصدر قرارا بإعفاء العقيد رمضان الزوام من مهام منصبه كمدير لمديرية أمن أجدابيا، وتكليف العقيد عبدالحميد الشيلابي خلفا له.(وال – أجدابيا) ب ع/ أ د

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