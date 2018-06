المتوسط-جرجس فكري:

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس -الزورق راس جدير -من إنقاذ عدد 301 مهاجر غير شرعي، في شمال منطقة القره بوللي.

وأعلنت دورية تابعة لقطاع طرابلس إن المهاجرين غير الشرعيين تضمنت 46 طفلين، و3 سيدات، و كانوا على متن قاربين مطاطين من الحجم الكبير تعطلا محركهما.

وينتمي المهاجرون غير الشرعيين لجنسيات أفريقية مختلفة، وتم نقلهم إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية.

