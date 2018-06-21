هذا عدد القتلى والجرحى الذي وصلوا مستشفى المقريف

استقبل مستشفى الشهيد امحمد المقريف اجدابيا قتيلين وثلاثة جرحى من قوات الجيش إثر معارك تحرير المواني النفطية السدرة ورأس رانوف.

وبين المكتب الإعلامي للمستشفى أن “القتلى هم بدر جبر عبدالرحمن (الكتيبة 166 الإقامة سلطان)، مرعي حسين علي بدر علي (الكتيبة1o6الإقامة سيدي خليفة)”.

وأوضح أن الجرحى هم “احمد موسى خليل، محمد عبدالسلام مصباح، خليل سعد ابراهيم”.

وأعلن المكتب الإعلامي عن حاجة المستشفى لجميع فصائل الدم مطالبا المواطنين بالتبرع بالدم نظرا لحالة الطوارئ بالمستشفى ونتيجة الاشتباكات الدائرة بمنطقة الهلال النفطي.

وبين المكتب الإعلامي أن الأطقم الطبية والطبية المساعدة بالمستشفى تقوم باسعاف الجرحى القوات المسلحة موضحة ان وكيل بلدية اجدابيا عطية عبدالمجيد الكاسح قام بزيارة للمستشفى لتفقد الجرحى

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