مستشفى المقريف بإجدابيا يعلن عن حاجته لكافة فصائل الدم

العنوان-إجدابيا أعلن مستشفى الشهيد امحمد المقريف في مدينة إجدابيا عن حاجته لجميع فصائل الدم طالبا من السادة المواطنين التوجه للمستشفىللتبرع بأسرع وقت. وقال المستشفى في بيان على صفحته الرسمية بالفيسبوك إن النقص في الدم لديه ناتج عن حالة الطوارئ بالمستشفى نتيجة الاشتباكات الدائرة بمنطقة الهلال النفطي.

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