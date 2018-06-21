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مستشفى المقريف بإجدابيا يعلن عن حاجته لكافة فصائل الدم

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-إجدابيا أعلن  مستشفى الشهيد امحمد المقريف في مدينة إجدابيا عن حاجته لجميع فصائل الدم طالبا من السادة المواطنين التوجه للمستشفىللتبرع بأسرع وقت. وقال المستشفى في بيان على صفحته الرسمية بالفيسبوك إن النقص في الدم لديه ناتج  عن حالة الطوارئ بالمستشفى نتيجة الاشتباكات الدائرة بمنطقة الهلال النفطي.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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