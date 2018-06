مصدر عسكري: اشتعال النيران في خزان 6 بمنطقة الهلال النفطي

المتوسط- عبدالله عسكر

أفاد مصدر عسكري باشتعال النيران في الخزان رقم 6 التابع لشركة الهاروج «الفيبا»، والذي يحتوي على 200 الف برميل نفط خام، بمنطقة الهلال النفطي التي تشهد عمليات مسلحة بين ميليشات إبراهيم الجضران والقوات المسلحة الليبية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ«المتوسط» «أن قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء لم يستطيعوا الوصول إلى الخزان المشتعل لمحاولة السيطرة على النيران، بسبب الاشتباكات الدائرة في منطقة الهلال النفطي».

وأعلن العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الفرق الهندسية العسكرية تعمل على تمشيط مينائي السدرة ورأس لانوف لتقييم وضعها الفني، مؤكدا أن الجيش سيطر على مينائى رأس لانوف والسدرة، بالهلال النفطي.

وكان مصدر عسكري قد أكد لـ«المتوسط»، أن الجيش الليبي، حرر الأسرى المحتجزين لدى ميليشيات إبراهيم الجضران، في مينائي راس لانوف والسدرة، بعد إحكام السيطرة عليهم، كما يقوم حاليا بمطاردة فلول الجضران غرب بن جواد.

وعقب عملية التحرير بدأ الجيش في تمشيط المناطق التى أحكم السيطرة عليها، وقد سيطرت قوات الجيش الليبي في عملية خاطفة لم تستغرق ساعات على مينائى راس لانوف والسدرة في منطقة الهلال النفطي.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للصحفيين في فيينا، في وقت سابق الخميس، إن العملية العسكرية للجيش لاستعادة الميناءين بدأت صباحا، مضيفا: «بعد يومين سوف نعاود العمل، من المأمول أن نبدأ عملياتنا».

وكانت ميليشيات إبراهيم الجضران شنت هجوما في منطقة الهلال النفطي، الخميس الماضي، حيث سيطرت على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين.

وكان القائد العام القوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، قد أعلن فجر اليوم الخميس، انطلاق ساعة الصفر لتحرير الموانئ النفطية، من العصابات المسلحة الإرهابية والميليشيات التشادية التى يقودها إبراهيم الجضران.

وتحركت وحدات من الجيش الوطني نحو منطقة الهلال النفطي تنفيذاً لتعليمات القائد العام، في عملية عسكرية تم التحضير خلال اليومين الماضيين لإنهاء حالة الفوضى التي شهدتها منطقة الهلال النفطي بعد تعرضها لعدوان إرهابي، من قبل ميليشيات إبراهيم الجضران.

واستهدف سلاح الجو عبر ضربات جوية دقيقة 4 محاور بالقرب من البريقة، فيما أكدت مصادر انسحاب إبراهيم الجضران والمجموعات الموالية له إلى السدرة في ظل تقدم قوات الجيش الوطني الليبي، وسيطرته على راس لانوف المنطقة السكنية.

