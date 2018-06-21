إنقاذ 300 مهاجر غير قانوني قبالة سواحل القره بوللي

أنقذت دوريات حرس السواحل، الخميس، 301 مهاجر غير قانوني قبالة سواحل القره بوللي.

وقال الناطق باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم، في تصريح للرائد، إن المهاجرين من 12 جنسية إفريقية بينهم 46 طفلا، و3 نساء كانوا على متن قاربين مطاطين من الحجم الكبير بعد تعطل محركيهما.

وأضاف قاسم أن ارتفاع أعداد قوارب الهجرة غير القانونية بشكل يدعو “للقلق”، مع تزايد نداءات الاسثغاثة، وعدد الضحايا نتيجة استعمال قوارب متهالكة، ومحركات قديمة.

يشار إلى أن قوات حرس السواحل الليبية انتشلت، الأربعاء، جثة مهاجر غير قانوني، وأنقذت 82 آخرين، قبالة سواحل القره بوللي.

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