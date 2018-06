المتوسط-جرجس فكري:

أكد مصدر عسكري لــ(المتوسط)، ” إن كتيبة 210 وغرفة عمليات أجدابيا تقتحم وتسيطر على منطقة رأس لانوف السكنية”.

وكان مصدر عسكري قد كشف لــ(المتوسط)، عن انسحاب القوات المسلحة وسيطرة مليشيات الجضران الإرهابية على المنطقة السكنية رأس لانوف.

