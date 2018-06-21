الحكومة المؤقتة ترحب بإنتصارات الجيش في الهلال النفطي

أعربت الحكومة المؤقتة عن ترحيبها بانتصارات قوات الجيش في منطقة الهلال النفطي.

وقالت الحكومة في بيان اطلعت عليه بوابة إفريقيا الإخبارية “نحن نفتخر بانتصارات جيشنا ..بدحر قوى الإرهاب، وعصابات البغي، وزُمَرِ التخريب والإفساد، الذين عاثوا في الأرض فسادًا، فأهلكوا الزرع والضرع، مستبحينَ الحرمات، مستقوين بالأجنبيِّ وبأعداءِ الوطنِ على اختلافِ مسمَّياتهم، عابثينَ بثروة البلادِ، وبأرزاق الليبيّيِن، فأحرقوا النفط، ومصدر دخلهم الوحيدِ، ودمَّروا مؤسَّساته ومصانعه”.

وأضاف بيان الحكومة “إذ نغتنمُ هذا الانتصار العظيم الذي استردَّت فيه قواتنا المسلَّحة حقولنا النفطيَّة، وحرَّرتِ الموانئَ التي دنَّسها هؤلاءِ البغاةُ من قبضتهم نتقدم إلى أبناء الشعب الليبي بأطيب التهاني والتبريكاتِ بهذه الانتصارات العظيمة التي تزامنت مع تحرير درنة من قبضة الإرهابِ، وإعادتها إلى حضن الوطنِ” وفق تعبيرها.

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