عمليات أجدابيا: الجيش يستعيد السيطرة على هذه المواقع

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا التابعة للجيش أن القوات المسلحة استعادت السيطرة على “المطار والصناعية والفيبا” مبينة انه يقوم حاليا باقتحام المنطقة السكنية في الهلال النفطي .
وبينت غرفة عمليات اجدابيا عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” ان “الجيش الوطني في حالة هجوم مستمر”.
مؤكدة انه يعيد “ترتيب صفوفه ويشن هجوم كاسح من 3 محاور الغرب والشرق والجنوب” .
وكانت الغرفة أعلنت أن “قوات إبراهيم الجضران قامت بالالتفاف علي بعض وحدات الجيش المُتمركزه بوادي أكحيله وراس لانوف”.
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