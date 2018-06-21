صوان: أحداث الهلال النفطي آثارها خطيرة، وندعو لتشكيل قوة لحمايته

قال رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، الخميس، إن الصراع المتكرر للسيطرة على الهلال النفطي له أثار خطيرة على الوضع الاقتصادي والأمني.

ودعا صوان، في مقابلة مع صحيفة صدى الاقتصادية، المجلس الرئاسي بتشكيل قوة من الضباط، والجنود النظامين المعطّلين ولا يزالون يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة، مقدرا أن عددهم بعشرات الآلاف، مؤكدا إمكانيتهم في حماية الحقول والموانئ النفطية، بعيدا عن التبعية السياسية، أو القبلية، أو الجهوية.

وأضاف صوان أنه يجب وقف العبث قبل تفاقمه، وضمان عدم تكراره، مشيرا إلى الاستفادة من الإجماع والدعم الداخلي والدولي الذي ظهر عقب هذا الصراع. وفق صدى الاقتصادية.

وشدد رئيس حزب العدالة والبناء على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عنها في تونس حسب الموعد دون أي تأخير، أو مماطلة، وأن لا تُستغل هذه الأحداث للتلاعب بتنفيذها، مطالبا بدعم المؤسسة الوطنية للنفط؛ لتتمكن من تجاوز ما حدث في أقصر مدة زمنية.

يذكر أن منطقة الهلال النفطي تشهد اشتباكات مسلحة بين قوات حفتر والجضران أدت إلى خسائر بلغت أكثر من 400 ألف برميل، وتعطيل الصادرات، وتدمير بنى تحتية بشركة الهروج، وخسائر بعشرات المليارات كفرص بيعية ضائعة.

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