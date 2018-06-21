تعليم المؤقتة توجه هذا التنبيه للطلاب

دعت وزارة التعليم بالحكومة المؤقتة الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة العامة (الإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2017-2018 ) إلى مراجعة بياناتهم الشخصية وكذلك الإطلاع على الأعمال ومقار لجان الامتحانات وأرقام الجلوس عبر موقع الكتروني مخصص لذلك.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة انه يتوجب على طلاب “الشهادة الإعدادية فقط التوجه لمدارسهم لاستلام بطاقات أرقام الجلوس خلال الأسبوع القادم” مؤكدا انه لا يمكن للطالب دخول الامتحان إلاّ عن طريق بطاقة الجلوس المستلمة من المدرسة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى انه “في حالة وجود خطأ بالبيانات الشخصية يتوجب على الطالب بمراجعة المدرسة التابع لها لتقوم بإرسال رسالة بالتصويب للإدارة العامة للامتحانات مرفقة مع صورة من شهادة ميلاد الطالب والرقم الوطني”.

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