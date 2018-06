” العقاب” يؤكد للسفير البريطاني أهمية استقرار ” الهلال النفطي”

المتوسط-جرجس فكري:

التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الاستشاري للدولة فوزي العقاب، الخميس، رفقة أعضاء من المجلس، مع السفير البريطاني لدى ليبيا فرانسيس بيكير والوفد المرافق له، بمقر المجلس بطرابلس، لمناقشة تطور الأوضاع في منطقة الهلال النفطي.

وأكد النائب الثاني المجلس الاستشاري للدولة فوزي العقاب على أهمية استقرار منطقة الهلال النفطي والحفاظ على موارد الشعب الليبي، وعلى أهمية استدامة الأمن في الموانئ النفطية، مشددا على ضرورة الحوار للوصول إلى بر الأمان.

من جهته أكد السفير البريطاني لدى ليبيا على أهمية الحوار للمضي قدما في العملية السياسية وتجاوز الأزمة الليبية وتحقيق الاستقرار الذي يتطلع إليه كل الليبيين.

يذكر إن صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الاستشاري للدولة قد نشرت بيان لقاء النائب الثاني المجلس الاستشاري للدولة فوزي العقاب بالسفير البريطاني ثم حذفته، لينشره ” العقاب” على صفحته الشخصية.

