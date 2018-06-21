حرس المنشآت النفطية يعثر على وجبات طعام إماراتية مجهزة لقوات حفتر.. فيديو

نشر المكتب الإعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى، تسجيل مصور يوضح عثورهم على وجبات طعام جاهزة في إحدى السيارات التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مصنّعة في دولة الإمارات.

وأظهر التسجيل الذي نشر اليوم اليوم الخميس، أن وجبات طعام الجاهزة معبأة في غلاف خفيف الوزن ومعدة لتتناولها سريعا أثناء الحروب، وأنها قد صنعت خصيصا للجيش الإماراتي.

وقد عثرت قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لإبراهيم الجضران على هذه الوجبات أثناء تقدم قوات حفتر نحو منطقة رأس لانوف صباح اليوم الخميس، قبل أن تنسحب منها بعد ساعات بسبب الهجوم المضاد الذي شنته قوات حرس المنشآت النفطية.

وتجددت صباح اليوم الخميس الاشتباكات المسلحة في منطقتي السدرة ورأس لانوف، بين قوات حرس المنشآت النفطية وقوات خليفة حفتر، بعد أن أعلن الأخير اليوم عن انطلاق عملية عسكرية لاستعادة منطقة الهلال النفطي.

استعادت قوات حرس المنشآت النفطية بقيادة إبراهيم الجضران السيطرة على مينائي راس لانوف والسدة بالهلال النفطي، عقب عملية التفاف نفذتها على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

هذا وأعلن مستشفى الشهيد امحمد المقريف في مدينة اجدابيا شرق ليبيا، عن صول قتليين وثلاثة جرحى من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أحد القتلى برتبة ضابط.

وكانت قوات حفتر أعلنت السيطرة على منطقة الهلال النفطي، إثر هجوم شنته صباح اليوم الخميس في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم “الاجتياح المقدس”

إلا أن قوات حرس المنشآت النفطية دخلت إلى منطقة راس لانوف من جهة وادي الحيلة الجنوبي، مدمرة عشرين آلية عسكرية، وقبضت على عدة مسلحين تابعين لحفتر.

فيديو .. جهاز حرس المنشات النفطية يعثر على وجبات جاهزة صنعت فى الامارات و معبأة فى غلاف خفيف الوزن معدة لتتناولها مليشيات الكرامة

#شاهدفيديو .. جهاز حرس المنشات النفطية يعثر على وجبات جاهزة في احدي السيارات صنعت خصيصا للجيش الاماراتي و معبأة فى غلاف خفيف الوزن معدة لتتناولها مليشيات الكرامة

Posted by ‎المكتب الاعلامي لجهاز حرس المنشآت النفطية – فرع الوسطى‎ on Thursday, June 21, 2018

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