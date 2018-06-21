الجيش يعرض تسجيلاً مصوراً لعملية تحرير الموانئ

عرضت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي تسجيلا مصورا لعملية “الاجتياح المقدس” للجيش والتي أطلقها القائد العام للجيش خليفة حفتر فجر اليوم لتحرير الموانئ النفطية. ويظهر التسجيل سيارات مصفحة وأخرى محملة بالأسلحة ودبابات اثناء مرورها. وأكد الناطق باسم الجيش العميد احمد المسماري عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الهلال النفطي بالكامل. وبين المسماري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن المعركة الرئيسية في منطقة الهلال النفطي انتهت لصالح الجيش إلا انه يجري حاليا تمشيط المنطقة من فلول قوات إبراهيم الجضران مؤكدا تواصل الضربات الجوية في المنطقة.

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