بلدي سرت: 4 ملايين دينار تعويضات الأصحاب البيوت المتضررة

قال الناطق باسم المجلس البلدي، محمد الأميل، إن عميد البلدية، مختار المعداني، كلّف الخميس، لجنة للمراجعة وتدقيق قوائم أصحاب المساكن المتضررة، وفق قرار المجلس الرئاسي رقم 661 لسنة 2018.

وأوضح الأميل، في تصريح للرائد، أن القرار نص صرف بدل الإيجار لأصحاب المنازل المتضررة، وكذلك لأصحاب المنازل المدمرة التي كان قرار سابق اقتصر الصرف لها فقط. وأضاف الناطق باسم المجلس أن القيمة التي حددها المجلس الرئاسي كبرنامج تعويضات بلغت 4.5 مليون دينار، مقسمة بين تعويضات، إيجارات ،ودعم لجهات خدمية في البلدية.

يذكر أن مدينة سرت شهدت تدميرا وأضرارا بمساكن أهلها ومرافقها؛ نتيجة الاشتباكات عام 2011، الحرب التي شهدتها بين عامي 2016 و2017 بين تنظيم الدولة وقوات البنيان المرصوص.

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