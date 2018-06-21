القبض على أشخاص في حالة سكر بدريانة

دريانة-العنوان

ألقى أعضاء التحريات بمركز شرطة دريانة التابع لمديرية أمن توكرة القبض على أربعة أشخاص في حالة سكر ظاهر أثناء وجودهم على شاطئ البحر.

وأفاد مدير المركز العقيد عبدالعالي الخفيفي أنه بتاريخ يوم أمس الأربعاء وعلى تمام الساعة 2 صباحا وردت للمركز معلومات تفيد بوجود أشخاص في حالة “سكر ظاهر” على شاطي البحر في منطقة دريانة.

وأضاف الخفيفي، على الفور تم تكليف أعضاء التحريات بالانتقال وضبط الأشخاص.

وقال “أثناء ضبطهم وجدوا أنهم في حالة سكر ظاهر” مشيرا إلى أن عناصر التحريات ضبطوا بحوزتهم مصنع صغير لتصنيع الخمور وأداة لتعاطي المخدرات (كنشة).

وأضاف “تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة بالواقعة”.

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