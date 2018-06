شركة راس لانوف تعلن بدء عمليات إطفاء الخزان رقم 6

المتوسط:

أعلنت شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز عن انطلاق فرق الإطفاء التابعة للشركة، إلى موقع خزانات النفط الخام التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية للبدء في عملية الاطفاء للخزان رقم «6».

وكانت النيران اندلعت في الخزان رقم 6 ولم يتمكن رجال الإطفاء من الوصول إلية بسبب استمرار الاشتباكات المسلحة بمنطقة راس لانوف.

وكانت ميليشيات إبراهيم الجضران شنت هجوما في منطقة الهلال النفطي، الخميس الماضي، حيث سيطرت على مينائي رأس لانوف والسدرة النفطيين، فيما أعلن الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري، عبر صفحته بموقع «فيسبوك» أن القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على الهلال النفطي بالكامل.

