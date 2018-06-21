القبض على مرتزقة أفارقة بصفوف “الجضران” الإرهابية

البريقة 21 يونيو 2018 (وال) – تمكنت القوات المسلحة العربية الليبية من إلقاء القبض على عدد من المرتزقة الأفارقة الذين يقاتلون في صفوف ميليشيات إبراهيم الجضران الإرهابية، خلال العملية التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر الاجتياح المقدس لتحرير الهلال النفطي من الجماعات الإرهابية .

وأكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري، تمكن القوات المسلحة الليبية من استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي بالكامل.

وأعلن المسماري، أن الفرق الهندسية العسكرية تعمل على تمشيط مينائي السدرة ورأس لانوف لتقييم وضعها الفني، مؤكدا أن القوات المسلحة سيطرت على مينائى رأس لانوف والسدرة، بالهلال النفطي.

وكانت القوات المسلحة قد تمكنت من تحرير الأسرى المحتجزين لدى ميليشيات إبراهيم الجضران، في مينائي رأس لانوف والسدرة، بعد إحكام السيطرة عليهم، كما يقوم حاليا بمطاردة فلول الجضران غرب بن جواد.

وكانت ميليشيات الجضران شنت هجوما في منطقة الهلال النفطي، الخميس الماضي، حيث سيطرت على ميناءي رأس لانوف والسدرة النفطيين. (وال – بنغازي) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال