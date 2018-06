آمر «البوابات الأمنية بني وليد» يعلن حالة النفير القصوى

المتوسط:

أعلن آمر فرع الإدارة للتمركزات والبوابات الأمنية مكتب بني وليد، حالة النفير القصوى، مطالبًا بالتوجه بكامل الأفراد والقوة للحدود الإدارية للمدينة من منطقة أشميخ حتى سوف الجين حتى القرارة إلى بوابة 14.

وأكد آمر التمركزات، بحسب الصفحة الرسمية للمكتب على فيسبوك، أنه في ظل الإحداث الجارية بمنطقة الهلال النفطي والوضع الأمني أصدرت الأوامر بتأمين الأودية والمناطق المجاورة.

وشدد على أهمية إجراءات التفتيش بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه الحالات القتالية، مؤكدًا أنه مازالت القوة تأمن المنطقة بالكامل.

